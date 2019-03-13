Более 450 долгостроев в Москве исключили из перечня проблемных объектов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество построек, включенных в перечень объектов незавершенного строительства в Москве, за семь лет сократилось с 710 до 258, сообщила в среду пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года в Департаменте градостроительной политики функционирует оперативная группа, целью которой является обеспечивать взаимодействие городских и федеральных структур в совместной работе по сокращению долгостроев. <...> На сегодняшний день в работе оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства и долгостроя остается 258 объектов из 710, ранее включенных в Перечень проблемных объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента Сергей Левкин, таким образом, 64% от имевшегося объема работ выполнено.

Он отметил, что за 2018 год из перечня был исключен 31 объект, из которых 12 введены в эксплуатацию, по девяти были возобновлены строительные работы, еще по девяти адресам, где строительные работы так и не начались, участки преобразованы в общественные пространства. Кроме того, один объект был передан на рассмотрение комиссии по пресечению самовольного строительства.

В 2019 году из перечня объектов незавершенного строительства и долгостроя планируется исключить еще 25 объектов.