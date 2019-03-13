Главный дом бывшей усадьбы Кошелевых-Мальцевых в Москве подготовят к реставрации

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало задание на создание проектной документации по реставрации усадьбы Кошелевых-Мальцевых на Зубовской улице в Москве, которая является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"По сути, это старейшее здание на Девичьем поле. В разные годы здесь размещалась усадьба бригадира Кошелева, дом корнета Мальцова, Усачевско-Чернявское женское училище, общежитие Военной академии имени Фрунзе. В ХХ веке главный дом и пристроенная к нему церковь Александра Невского были расширены и надстроены, но все же от изначального облика сохранились белокаменные колонны в духе раннего классицизма. Это, безусловно, очень важное здание, которое поддерживает красную линию начинающегося здесь сквера Девичьего Поля", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, состояние здания давно требовало реставрационных работ: строение пережило несколько пожаров, находилось в запустении. В ходе реконструкции главного дома усадьбы планируется восстановить исторический облик постройки. После подготовки проекта и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на реставрацию.

Отмечается, что центральной части строения более 250 лет: она была возведена до 1770-х годов. Во второй половине XIX века в здании усадьбы находилось Усачевско-Чернявское женское училище, тогда же к нему пристроили церковь. В 1939 году в ходе реконструкции церковь перестроили, оставив три высоких полукруглых окна на уровне второго этажа справа от главного здания. Реконструкцией руководил архитектор Александр Веснин.