Расписание электричек Ленинградского направления изменят во второй половине марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Расписание движения пригородных электропоездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится во второй половине марта в связи с обновлением инфраструктуры. Об этом сообщается в среду на сайте Московско-тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине марта изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва - Тверь (Конаково) и Тверь - Бологое (Торжок)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будут отменены поезда, следующие по маршрутам Москва - Крюково (11:40, 12:27, 12:38, 16:00, 16:11,16:37,17:03), Москва - Клин (13:30), Москва - Подсолнечная (13:49, 15:47), Клин - Москва (10:50), Крюково - Москва (11:10, 11:30, 12:40, 13:17, 14:30, 14:50, 15:05, 15:37, 15:38).

Кроме того, пресс-служба перевозчика информирует, что во второй половине марта изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов МТППК.