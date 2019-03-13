Ликсутов надеется, что штраф за превышение скорости на 10 км/ч будет введен

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов надеется, что порог ненаказуемого превышения скорости будет снижен с 20 до 10 км/ч, и, таким образом, водителей начнут штрафовать за превышение скорости в 10 км/ч. Об этом Ликсутов сообщил в интервью радио "Говорит Москва".

"Предложение о том, чтобы в городах неадминистрируемый порог [превышения скорости] с 20 км [в час] был снижен до 10 - я его озвучил, я считаю, что это совершенно правильное решение, особенно это касается городов. <...> Этот вопрос давно уже назрел, его надо решать, потому что за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней, детей, пешеходов, которых сбивают, и превышение скоростного режима "смотрю на знак - и прибавляю 20 км" - это выглядит совершенно глупо и неправильно. Позиция у нас такая есть, большинство коллег из федерального правительства поддерживают такие предложения, надеюсь, что вопрос так или иначе решится", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что аргумент о том, что камеры могут неправильно зафиксировать нарушение, в этом вопросе неприменим, так как камеры проходят проверку перед началом их использования на дорогах. "Мало того, все эти вещи у нас были уже давно - когда неадминистрируемый порог был и 5 километров, и 10 километров", - отметил заммэра.

"Так как у нас президент поставил задачу снижения аварийности в три раза по стране - я считаю, что мы не достигнем этих показателей, если ряд решений разумных [не] будет принято, в частности, по снижению этого неадминистрируемого порога скорости", - считает Ликсутов.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч. Эту инициативу поддержала ГИБДД. Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников сообщил, что введение такого штрафа могут осуществить в 2020-2021 годах.