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Ликсутов: водители стали реже оспаривать штрафы за нарушение правил парковки в Москве

По мнению заммэра, снижение числа оспариваний произошло благодаря фото- и видеофиксации нарушений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Московские автовладельцы стали реже нарушать правила парковки и реже оспаривать штрафы за такие нарушения в суде. Об этом сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов эфире радио "Говорит Москва".

"Количество штрафов за нарушение правил парковки у нас сокращается. Это говорит о том, что человек рано или поздно, если нарушает и ему по каким-то причинам непонятно, за что его штрафуют, в итоге разбирается. И количество судебных исков и обращений оспаривания этих штрафов драматически снижается", - сказал Ликсутов.

По мнению заммэра, снижение числа оспариваний таких штрафов произошло в связи с тем, что нарушения полностью документально подтверждены благодаря фото- и видеофиксации, а "не потому что нельзя оспорить".

"У нас есть полный видеофайл - как заезжала, уезжала машина, фотографии. Спорить с этим тяжело", - добавил чиновник.

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