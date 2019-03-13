Мосгордума утвердила список членов Общественной палаты Москвы нового созыва по своей квоте

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы в среду утвердили список из 15 членов Общественной палаты (ОП) Москвы III созыва по своей квоте, передает корреспондент ТАСС.

В ноябре 2018 года столичный парламент принял поправки в городской закон об Общественной палате Москвы, согласно которым Мосгордума вправе утверждать треть членов ОП. Теперь Мосгордума в срок не позднее 60 календарных дней со дня начала процедуры формирования столичной ОП утверждает одну треть ее состава - 15 членов. Еще 15 членов утверждает мэр Москвы, оставшиеся 15 человек определят уже выбранные 30 членов палаты. Полномочия членов текущего созыва палаты истекают в апреле.

"Настоящим постановлением предлагается утвердить рекомендованных профильной комиссией лиц в количестве 15 человек. Кандидаты соответствуют требованию закона Москвы", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по кадровым вопросам в рамках компетенции столичного парламента Виктор Кругляков.

По мнению председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, новый подход к формированию Общественной палаты позволяет максимально широко представить интересы городского сообщества во взаимодействии со всеми органами власти.

"Уверен, что в третьем составе палаты будут работать люди, чья деятельность связана с эффективной реализацией благотворительных, социальных, культурных, научно-образовательных программ и проектов. Мосгордума плодотворно взаимодействует с городской Общественной палатой, в том числе и на площадке Московского парламентского центра. И мы готовы к продолжению этой совместной работы", - сказал он.

Утвержденные члены ОП

В состав нового созыва городской ОП вошли член общественного совета Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгений Гашо, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ольга Кириллова, председатель управляющего совета столичной Пушкинской школа № 1500 Михаил Москвин-Тарханов, гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий и директор Центрального музей Великой отечественной войны Александр Школьник.

Также членами палаты утверждены президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева, исполнительный директор фонда реализации общественных проектов "Время" Олег Матвейчев, президент благотворительного фонда "Лидер" Инесса Пученкова.

Кроме того, в состав ОП включены представители общественных и некоммерческих организаций, среди которых председатель московского отделения Объединения мотоциклистов России "Мото-Справедливость" Максим Буре, глава Российской ассоциация политической науки Оксана Гаман-Голутвина, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, вице-президент Федерации дзюдо Москвы Дмитрий Кузнецов, научный руководитель Национального центра непрерывного естественно-научного образования Мария Лазутова, глава правления Межрегиональной гильдии управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве Валерий Семенов, председатель совета Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений Сангаджи Тарбаев.

"В новость были внесены изменения (13:29 время мск) — добавлен список утвержденных членов ОП".