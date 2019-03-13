Реставрацию Политехнического музея в Москве планируют завершить к концу 2020 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Политехнический музей в Москве примет первых посетителей после реставрации в конце 2020 года, а не в 2021 году, как ожидалось ранее. Об этом сообщила в среду журналистам его директор Юлия Шахновская.

"В сентябре текущего года, ко Дню города, мы откроем фасады и внешнюю часть, и, таким образом, это станет частью городской территории. Затем мы планируем к ноябрю 2020 года завершить не только строительные, но также все монтажные и выставочные работы", - сказала она.

По словам Шахновской, после реставрации музей вернется к изначально задуманной концепции, не только выставочного, но и образовательного пространства. "Мы вернулись к концепции отцов-основателей, которые придумывали это пространство как просветительский центр. Большая часть пространств - 13 тыс. кв. м, будет отдана под постоянные и временные выставки, около 10 тыс. кв. м займут образовательные площади, включая большую аудиторию и несколько лекционных залов, а также публичные лаборатории. Будет огромное количество публичных коммуникационных площадей, в том числе зоны отдыха, при этом не будет никаких коммерческих площадей, но будет ресторан, музейное кафе и музейный магазин", - уточнила она.

Директор музея добавила, что все экспонаты Политеха сейчас доступны в хранилище на юго-востоке Москвы. "В технополисе "Москва" у нас организовано хранение, куда можно прийти и посмотреть почти на всю коллекцию - почти 300 тыс. объектов, также там находится библиотека с 3,5 млн экземпляров изданий, которые будут храниться там и после открытия музея. <...> Наши экспонаты, конечно, будут на выставках, но мы не будем их здесь хранить, поскольку чуть больше половины здания до закрытия было использовано для хранения, но при этом посетители могли видеть всего лишь порядка 3% всех наших экспонатов", - отметила Шахновская.

Она уточнила, что музей станет частью нового туристического маршрута, который начнется на Лубянской площади у магазина "Детский мир", затем пройдет через Политех, памятник героям Плевны и Ильнский сквер к парку "Зарядье". Построенное в 1877-1907 годах здание Политехнического музея находится на реконструкции с 2013 года. Работы ведет одно из строительных подразделений ДОМ.РФ - единого института развития в жилищной сфере.

После реконструкции площадь музея увеличится с почти 33 тыс. кв. м до 48 тыс., также проведено масштабное укрепление фундамента, оборудован подземный технический этаж, будет смонтировано более 10 лифтов и инфраструктура для маломобильных граждан, а чердачные помещения будут использоваться для размещения экспозиций. Проект инженерно-технического оснащения музея позволит увеличить пропускную способность с 500-600 тыс. до 2 млн человек в год, ежедневно на объекте задействовано порядка 1 тыс. человек и девять стороительно-монтажных организаций.