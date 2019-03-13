Инвесторы арендовали 43 земельных участка под строительство ФОКов с 2012 года в Москве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инвесторы арендовали у города 43 участка общей площадью более 20 га под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКов) с 2012 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"С 2012 года посредством проведения городских аукционов город передает в аренду инвесторам земельные участки для строительства физкультурно-оздоровительных центров и спорткомплексов. За семь лет инвесторы арендовали 43 земельных участка общей площадью больше 20 га для строительства ФОКов. Общий размер годовой арендной платы за участки по итогам торгов составил 545,1 млн рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Он отметил, что уже завершено строительство восьми объектов, оформлено семь договоров долгосрочной аренды. Общая площадь территории ФОКов составила 223 тыс. кв. м. "Срок аренды договора напрямую зависит от строительного объема и в среднем составляет порядка трех лет. Как правило, инвесторам достаточно этого времени для того, чтобы построить объекты и ввести их в эксплуатацию", - уточнил Гаман.

По мнению руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Геннадия Дегтева, фитнес-индустрия столицы развивается быстрыми темпами, о чем свидетельствует большой интерес инвесторов к аукционам на участки под строительство спортивных центров. "Спрос на такие лоты стабильный. <…> С начала этого года состоялись два аукциона, которые вызвали высокий интерес со стороны инвесторов. На участок в Отрадном претендовали четыре инвестора, семь заявок были допущены к участию в торгах по земельному участку в районе Зябликово" - приводит его слова пресс-служба.

Отмечается, что сейчас на торги выставлены еще пять участков под строительство ФОКов.