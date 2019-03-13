В Москве отреставрировали более 1,2 тыс. памятников архитектуры за восемь лет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. памятников архитектуры отреставрированы в Москве за последние восемь лет, сообщил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра в среду работ по реставрации на ВДНХ архитектурных объектов и фонтанов.

Он отметил, что в связи с объемными работами, которые проводятся в настоящее время, необходимо "выращивать новое поколение реставраторов". "Я думаю, что молодежь вcе равно приходит на реставрацию, потому что объем работ проcто огромен, и мы не собираемся останавливаться", - сказал Собянин. По его словам, на сегодняшний день отреставрировали уже 1,2 тыс. памятников, а в процессе реставрации в настоящее время находятся 700 памятников.

Кроме того, мэр вручил награды почетным реставраторам Москвы. "Хотел бы поблагодарить наших реставраторов", - сказал мэр, отметив, что награждение этим званием "стало доброй традицией".

Звание "Почетный реставратор города Москвы" за плодотворную работу в области реcтаврации и большой личный вклад в сохранение городских объектов культурного наcледия присвоено художнику-реставратору древнерусской живописи Межоблаcтного научно-реставрационного худуправления Андрею Бринцеву, который работает в этой отрасли около 35 лет. Как уточнятся в материалах мэрии, он участвовал в реставрации объектов Московского Кремля, Большого театра, Покровского собора (Храма Василия Блаженного), ансамблей Высоко-Петровского и Новодевичьего монастырей, а также других исторических зданий.

Также мэр присвоил звание Сергею Демидову - главному архитектору проектов архитектурно-планировочной мастерской-1 ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". Его стаж работы составляет 50 лет. В числе его работ - реставрация фасадов Большого Кремлевского дворца, Андреевского зала, Потешного дворца в Московском Кремле, Ссудной казны, собора Покрова Марфо-Мариинской общины милосердия, Дома Пашкова, церкви в Бутырском тюремном замке, церкви Успения в Вешняках. В последние годы при активном участии Демидова отреставрированы несколько павильонов ВДНХ.

О реставрации в Москве

С 2011 года в Москвы отреставрировали 1247 объектов культурного наследия, с начала этого года завершена реставрация 36 памятников. Как уточняется в материалах мэрии, доля находящихся в неудовлетворительном состоянии столичных памятников снизилась с 39% в 2010 году до 6% в 2018 году.

В текущем году работы будут проводиться на 725 объектах культурного наследия, отмечают в мэрии. Планируется завершить реставрацию около 200 памятников, в том числе фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", а также некоторые исторические павильоны на ВДНХ.