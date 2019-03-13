Собянин поручил завершить реставрацию фонтана "Дружба народов" на ВДНХ к концу апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Реставрация фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ должна быть завершена к концу апреля, когда в Москве откроется традиционный сезон фонтанов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду во время ознакомления с ходом работ по реставрации исторических павильонов и архитектурных объектов ВДНХ.

"Задача - до конца апреля эти работы [по реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок"] завершить", - сказал Собянин.

Комплексная реставрация двух самых крупных на ВДНХ фонтанов началась в столице в октябре 2018 года, работы проводятся впервые за 65 лет их эксплуатации.

Как поясняется в материалах мэрии, самые известные фонтаны ВДНХ - "Дружба народов" и "Каменный цветок" - были созданы в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. Главной достопримечательностью фонтана "Дружба народов" являются фигуры девушек, символизирующих республики СССР. Как заметили в мэрии, для реставрации и обновления четырехметровых фигур специалистам потребовалось порядка пяти кг сусального золота.

Центральное место в композиции фонтана "Каменный цветок" занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. Комплексная реставрация фонтана включает воссоздание скульптурных элементов, очистку от загрязнений, восполнение некоторых утраченных деталей, а также обновление гранитной облицовки и постаментов.