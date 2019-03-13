Пятьдесят собак-поводырей обучат в московском метро в 2019 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пятьдесят лабрадоров и овчарок обучат до конца 2019 года для сопровождения инвалидов по зрению в Московском метрополитене. Об этом сообщили в среду в пресс-службе подземки.

"В Московском метрополитене началось обучение собак-проводников для сопровождения инвалидов по зрению. До конца декабря планируется обучить 50 собак - лабрадоров и овчарок", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, во время занятий собаки учатся безопасно передвигаться по метро, а при обучении безопасному проходу через турникеты собак научат выбирать самый широкий турникет в линейке для удобства сопровождаемого пассажира. В каждом занятии задействованы 4-5 собак.

"Московский метрополитен сотрудничает с Российской школой подготовки собак-проводников и предоставляет необходимую для их обучения инфраструктуру с 2014 года. За пять лет в метро обучили почти 200 овчарок и лабрадоров, которые сейчас помогают передвигаться инвалидам по зрению в метрополитенах разных городов России. Маломобильные пассажиры, в том числе с нарушением зрения, могут также обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров, сотрудники которого помогут им добраться до нужной станции", - сказала заместитель начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, чьи слова цитирует пресс-служба.