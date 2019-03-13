В Москве ярмарки выходного дня начнут заменять на стационарные фермерские рынки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены реорганизовать площадки для ярмарок выходного дня в современные фермерские рынки по типу гастрономического квартала "Депо". Все изменения будут согласованы с местными жителями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в эфире телеканала "ТВ Центр".

В 2016 году Миусское депо на Лесной улице было признано объектом культурного наследия и по результатам торгов было передано инвестору с целью реставрации и создания в нем гастрономического квартала. Теперь в "Депо" работают 75 ресторанов и кафе на 1,4 тыс. посадочных мест, сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр.

"Помните, мы создали ярмарки выходного дня практически в каждом районе, но они работают 3-4 дня в неделю и то не круглый год, и сам вид, несмотря на то, что мы пытаемся придать им какую-то форму, оставляет желать лучше. Вот на их месте будут создаваться современные, красивые рынки. Уже несколько таких создали, в этом году их будет 20, в следующем еще десяток-другой. И так постепенно будем двигаться, переформатируя там, где это возможно, где сами жители этого хотят, создавать такие полустационарные фермерские рынки вместо рынков выходного дня", - сказал Собянин, отметив, что рынки будут работать круглый год.

По мнению мэра, очень важно, чтобы в каждом районе появилась такая точка притяжения, как гастрономический квартал "Депо".