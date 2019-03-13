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Москвичи направили 1 млрд обращений на портал госуслуг

Ресурс был запущен в 2011 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество обращений, направленных на московский портал госуслуг достигло миллиарда со времени запуска ресурса в 2011 году. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Один миллиард обращений принял портал госуслуг с момента основания в 2011-м", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

На портале можно получить 260 услуг. Самые популярные из них - проверка электронного дневника и штрафов, передача показаний счетчиков и запись к врачу, отметил Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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