Москвичи направили 1 млрд обращений на портал госуслуг

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Количество обращений, направленных на московский портал госуслуг достигло миллиарда со времени запуска ресурса в 2011 году. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Один миллиард обращений принял портал госуслуг с момента основания в 2011-м", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

На портале можно получить 260 услуг. Самые популярные из них - проверка электронного дневника и штрафов, передача показаний счетчиков и запись к врачу, отметил Собянин.