Воздух в Московском регионе прогреется до 4 градусов тепла

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, без осадков ожидается 14 марта в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице от 1 до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 3 градусов. По области днем от минус 1 до 4 градусов тепла, ночью - до 6 градусов мороза.

В четверг днем и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют в Московском регионе южный ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.