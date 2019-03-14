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Воздух в Московском регионе прогреется до 4 градусов тепла

Утром местами гололедица

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, без осадков ожидается 14 марта в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в столице от 1 до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 3 градусов. По области днем от минус 1 до 4 градусов тепла, ночью - до 6 градусов мороза.

В четверг днем и в ночь на пятницу синоптики прогнозируют в Московском регионе южный ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

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