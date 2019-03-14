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В Москве мужчина с пистолетом напал на сотрудников скорой

По предварительным данным, правонарушитель находился в нетрезвом состоянии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мужчина, вооруженный пневматическим пистолетом, напал на врачей скорой помощи на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Минувшей ночью бригада скорой помощи приехала в одну из квартир на улицу Дмитриевского. Там между медиками и 43-летним мужчиной возник конфликт, в ходе которого он стал угрожать пневматическим пистолетом. Сотрудники скорой вызвали полицию, которая отвезла правонарушителя в отдел для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что причиной конфликта стал вопрос о госпитализации. "Вызвавший скорую требовал, чтобы его немедленно отвезли в больницу, но врачи сказали ему, что им необходимо сначала осмотреть его. После этого он и достал пистолет. По предварительным данным, правонарушитель находился в нетрезвом состоянии", - добавил источник.

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