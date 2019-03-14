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Более 180 тыс. заявлений на участие в ГИА в Москве подали онлайн

Отмечается, что такую услугу впервые ввели в 2019 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Услуга по онлайн-подаче заявления на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА), которая впервые внедрена в Москве в 2019 году, оказалась крайне востребованной - все заявления от участников поступили в электронной форме. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Московского центра качества образования (МЦКО) Павел Кузьмин.

"В 2019 году появилась возможность онлайн-подачи заявления на официальном сайте мэра и правительства Москвы на участие в государственной итоговой аттестации в Москве. <...> Всего на участие в экзаменах подано более 180 тыс. заявлений, все они поступили через портал mos.ru", - сказал Кузьмин.

Он пояснил, что раньше такие заявления можно было подать в школах или в МЦКО. "Новая услуга экономит время, столь необходимое выпускникам, и доступна с любого устройства - компьютера, планшета, телефона", - сказал Кузьмин.

После подачи заявления на портале в личный кабинет пользователя приходит уведомление с указанием даты, времени и адреса места проведения экзамена. Регистрация на Единый госэкзамен (ЕГЭ) завершилась 1 февраля, на Основной госэкзамен (ОГЭ) - 1 марта.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС.

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