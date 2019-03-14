Полиция опровергла сообщения СМИ об изъятии 2 млрд рублей на "Садоводе" и в ТЦ "Москва"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Столичная полиция опровергает информацию об изъятии 2 млрд рублей и оборудования для майнинга криптовалют в ходе рейдов на рынке "Садовод" и в ТЦ "Москва". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В рамках системной повседневной работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства столичными полицейскими осуществлены проверочные мероприятия на объектах массового скопления иностранных граждан. По всем выявленным нарушениям организовано принятие необходимых мер. Отдельно заявляем, что сообщения, размещенные в некоторых СМИ о том, что на территории некоторых рынков города Москвы полицейскими проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме более 2 млрд рублей, а также оборудование для майнинга криптовалют, не соответствуют действительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в ходе рейдов на "Садоводе" и в ТЦ "Москва" найдено несколько майнинговых ферм.

С начала текущей недели полиция и Росгвардия проводят профилактические мероприятия, направленные против нарушений миграционного законодательства и различных преступлений, на рынках "Садовод", "Фудсити" и в ТЦ "Москва".