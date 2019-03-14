Жители дома в Москве сообщили в полицию о соседе, который держит дома львенка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Житель одного из домов по улице Веерной в Москве привел в квартиру льва, соседи вызвали полицию. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главка столичной полиции.

"Вчера поздно вечером в полицию поступило сообщения от жителей одного из домов по Веерной улице. Их испугало, что житель квартиры привел домой льва. Приехавшие полицейские выяснили, что на самом деле это львенок, который не представляет угрозы для людей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что владелец животного предоставил на него все необходимые документы, сотрудники полиции не выявили никаких правонарушений с его стороны.