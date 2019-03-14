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Маршрутная сеть "Магистраль" в Москве перевезла 320 млн человек за 2,5 года работы

Отмечается, что в нее входят 47 маршрутов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Порядка 320 млн человек воспользовались московской наземной маршрутной сетью "Магистраль" с осени 2016 года, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"2,5 года назад мы запустили наземную маршрутную сеть "Магистраль", которая связала центр столицы с отдаленными районами. Москвичи быстро оценили ее удобство. Уже 320 млн пассажиров с начала работы", - написал он на своей странице в Twitter.

С 8 октября 2016 года в Москве начала действовать автобусная маршрутная сеть "Магистраль". Для удобства пассажиров разработаны новые типы маршрутов, закуплено более 100 автобусов и выделено шесть полос для общественного транспорта. Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в сеть входят 47 маршрутов с общим пассажиропотоком более 500 тыс. человек в день.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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