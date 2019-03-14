Маршрутная сеть "Магистраль" в Москве перевезла 320 млн человек за 2,5 года работы

"2,5 года назад мы запустили наземную маршрутную сеть "Магистраль", которая связала центр столицы с отдаленными районами. Москвичи быстро оценили ее удобство. Уже 320 млн пассажиров с начала работы", - написал он на своей странице в Twitter.

2,5 года назад мы запустили наземную маршрутную сеть "Магистраль", которая связала центр столицы с отдаленными районами. Москвичи быстро оценили ее удобство. Транспорт стал приходить в 3 раза быстрее, и появилась хорошая альтернатива метро. Уже 320 млн пассажиров с начала работы. pic.twitter.com/plF5Jr5LZx

С 8 октября 2016 года в Москве начала действовать автобусная маршрутная сеть "Магистраль". Для удобства пассажиров разработаны новые типы маршрутов, закуплено более 100 автобусов и выделено шесть полос для общественного транспорта. Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в сеть входят 47 маршрутов с общим пассажиропотоком более 500 тыс. человек в день.