Работы победителя художественного конкурса украсят продукцию фабрики "Красный Октябрь"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Холдинг "Объединенные кондитеры" и творческое объединение "Новые передвижники" объявили конкурс живописных и графических работ "Москва будущего", посвященный 170-летнему юбилею фабрики "Красный Октябрь". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Мастера изобразительного искусства могут представить свои работы, посвященные развитию ландшафтной культуры, новым формам и методам возведения архитектурных сооружений, сверхсовременным транспортным средствам и т. д. <...> Также победителям конкурса будет предложено заключить авторский договор на использование произведений в изготовлении юбилейной упаковки серийной продукции фабрики "Красный Октябрь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, кроме дипломов, победители конкурса получат денежные призы. Экспозиция с лучшими работами будет демонстрироваться в рамках празднования Дня города и на юбилейных мероприятиях, посвященных 170-летию фабрики "Красный Октябрь" осенью 2019 года.

"Предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" - концерн "Бабаевский", фабрики "Красный Октябрь" и "Рот Фронт" - являются промышленными комплексами. Особый статус позволяет предприятиям получать различные преференции, в том числе льготы при уплате налогов на прибыль, имущество и землю. Сэкономленные средства позволяют предприятиям проводить модернизацию и наращивать производственные мощности", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Холдинг "Объединенные кондитеры" входит в группу "Гута" и является крупнейшим кондитерским предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 российских фабрик, в том числе крупнейшие московские предприятия "Красный Октябрь", Кондитерский концерн Бабаевский, "Рот Фронт". На предприятиях холдинга работает почти 30 тыс. сотрудников.