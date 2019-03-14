В Москве могут установить памятный знак метростроевцам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Памятный знак, посвященный строительству Московского метрополитена, могут установить на участке первой шахты Мосметростроя на улице Русаковской на северо-востоке столицы. Решение об этом единогласно одобрили в четверг члены комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

"Предлагается поддержать предложение о возведении памятного знака. По мнению комиссии, достижения Метростроя настолько серьезные, что он вполне заслуживает памятника метростроевцам", - сказал председатель комиссии Игорь Воскресенский.

Он уточнил, что предложение установить памятный знак поступило от гендиректора АО "Мосметрострой" Сергея Жукова в октябре 2018 года. Установка пройдет за счет средств компании, общая сумма расходов составит порядка 14 млн рублей.

Согласно материалам к заседанию, предполагается создание памятного знака на базе шахты, заложенной при строительстве первой линии столичной подземки - Сокольнической. Эта шахта была реконструирована в 1980-е годы в связи с переходом с естественной на принудительную систему вентилирования метро. Верхнюю часть памятного знака планируется сформировать по металлокаркасу шахты с отделкой гранитными плитами. Облицовку ограждения шахты предполагается выполнить в стиле, характерном для красной ветки метро. На знаке планируется разместить надписи, мемориальную доску и другие детали.

Воскресенский пояснил, что решение комиссии носит рекомендательный характер. При ее положительном решении вопрос возведения монумента выносится на рассмотрение Мосгордумы. Если депутаты Мосгордумы одобрят проект, то готовится распорядительный документ правительства Москвы, в котором описываются сроки возведения памятника и назначаются ответственные.