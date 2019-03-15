Климатическая весна придет в Москву в середине апреля

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Климатическая весна с температурой до 13-15 градусов тепла придет в Москву не раньше середины апреля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Настоящая весна, если мы говорим о том периоде времени, когда температура достигает 13-15 градусов и можно ходить по улице без верхней одежды, придет в Москву не раньше середины апреля. Сейчас у нас ночью минусовые температуры, а днём небольшой плюс, поэтому говорить о тепле пока рано", - сказал он.

В ближайшие несколько дней температурный фон в столице существенно меняться не будет - с 15 по 17 марта ночью ожидается около минус 1-3 градуса, днём около 2-5 градусов выше нуля. В понедельник, 18 марта, в Москве будет около 5-6 градусов тепла, в некоторых районах воздух может прогреться до 8 градусов, добавил Вильфанд.