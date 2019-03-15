В Москве построят канатную дорогу от метро "Сходненская" до "Речного вокзала"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Москвы объявили торги на строительство второй канатной дороги в городе, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Инвесторы и концессионеры могут подавать заявки с 15 марта по 29 апреля включительно… Компании, которые захотят принять участие в конкурсе на строительство новой канатной дороги, могут подавать соответствующие заявки, при этом необходимо подтвердить наличие средств для финансирования проекта", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что объем инвестиций в создание нового транспортного объекта составит более 3 млрд рублей. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности, срок соглашения - 25 лет.

"Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства. Строительство и эксплуатация нового объекта будет осуществляться за счет инвестора. Итоги торгов будут подведены 30 апреля" - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Канатная дорога длиной 2,3 км соединит соседние районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время в пути для пассажиров общественного транспорта в 5-6 раз - с 45 до 7-10 минут. Канатная дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд можно будет картой "Тройка". При этом будущая стоимость проезда на канатной дороге не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу на поездку в метро.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Маршрут фуникулера проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги превышает 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час. На канатной дороге три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за пять минут.