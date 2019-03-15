Новые эскалаторы появятся на девяти станциях московского метро

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новые эскалаторы в московском метро в следующем году установят на "Новослободской", "Смоленской", "Рижской" и "Университете", а в 2021 г. - на "Арбатской", "Комсомольской", "Краснопресненской", "Алексеевской" и "Шоссе Энтузиастов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2020 и 2021 годах эскалаторы начнут менять еще на девяти станциях метро. Обновление коснется тех подъемников, у которых заканчивается срок эксплуатации. Многие из подъемников проработали больше 50 лет, поэтому ввиду безопасности пассажиров их замена необходима", - говорится в сообщении.

Планируется, что новые эскалаторы будут изготовлены из современных негорючих материалов, на лестничном полотне установят специальные щетки со светодиодной подсветкой, которые защитят механизмы эскалаторов от попадания мелких предметов. Кроме того, подъемники оснастят датчиками, которые в режиме онлайн будут сообщать специалистам всю информацию о работе механизмов.

Так, в 2020 г. эскалаторы начнут менять на четырех станциях: "Новослободской" Кольцевой линии, "Смоленской" Арбатско-Покровской линии, "Рижской" Калужско-Рижской линии и станции "Университет" Сокольнической линии. При этом на "Новослободской", "Рижской" и "Университете" по итогам работ количество эскалаторов увеличится с трех до четырех, что позволит пассажирам на 30% быстрее подниматься в город и попадать на станцию. Во время ремонта будут закрыты станции "Смоленская" и "Рижская", поэтому возле станций будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы. На "Новослободской" и "Университете" будут закрыты только те вестибюли, где обновляют подъемники.

В 2021 году эскалаторы заменят на "Арбатской" Арбатско- Покровской линии, "Комсомольской" и "Краснопресненской" Кольцевой линии, "Алексеевской" Калужско-Рижской линии и "Шоссе Энтузиастов" Калининской линии. По итогам ремонтных работ на выходе к Казанскому вокзалу со станции "Комсомольская" добавят еще один эскалатор здесь будет пять подъемников вместо четырех. Помимо этого, дополнительный эскалатор появится на выходах в город с "Краснопресненской" и "Алексеевской" и в переходе с "Арбатской" на "Александровский сад" и "Библиотеку имени Ленина". На каждой из этих станций будет по четыре эскалатора вместо трех.

В прошлом году в московском метро провели капитальный ремонт 57 эскалаторов, в этом году обновят еще столько же. Замену эскалаторов с 2010 года провели на 14 станциях подземки. Замены подъемников в этом году не планируются.