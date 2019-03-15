Четыре стеклянных моста появятся через пути МЦК в Москве в 2019 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Четыре новых стеклянных моста будут возведены через пути Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2019 года, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Четыре стеклянных моста через пути МЦК откроются до конца этого года", - говорится в сообщении.

Два надземных пешеходных перехода строятся в Северном административном округе столицы. Первый длиной 185 м от створа Старокоптевского переулка в сторону Михайловской улицы соединит два района - Головинский и Коптево. Второй мост протяженностью 190 м откроется в створе улицы Врубеля и Проектируемого проезда № 6560. Он свяжет поселок художников в районе Сокол с жилыми микрорайонами Щукина.

Еще один надземный стеклянный переход построят над проспектом Мира неподалеку от станции МЦК "Ростокино" на северо-востоке Москвы. Новый мост длиной 85 м станет частью строящегося транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ярославская", по которому можно будет перейти со станции МЦК на железнодорожную платформу "Северянин".

Четвертый переход через МЦК возведут в Восточном административном округе в районе Богородское неподалеку от станции МЦК "Бульвар Рокоссовского". Мост протяженностью 150 м свяжет третий проезд Подбельского с Пермской улицей и парком "Лосиный остров". Он войдет в состав ТПУ "Бульвар Рокоссовского".

У всех четырех мостов будут панорамные окна из прочного антивандального стекла и белые фасады. Внутри переходы оборудуют лифтами и пандусами. Вечером на конструкциях будут зажигаться архитектурная подсветка.