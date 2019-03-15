ЦОДД обжалует решение суда о штрафе за установку в Москве знаков уменьшенного размера

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы намерен обжаловать решение суда о штрафе в 200 тыс. рублей за установку дорожных знаков уменьшенного размера. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

Как ранее сообщила газета "Коммерсантъ", судебный спор возник между ГИБДД и московскими властями из-за установки дорожных знаков уменьшенного размера "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" на одной из улиц города. По решению суда в феврале текущего года ЦОДД вынесен штраф на 200 тыс. рублей, так как в Госавтоинспекции знаки нового формата посчитали небезопасными для движения.

"Будем обжаловать постановление суда в ближайшие дни. Мы уверены в своей правоте. Не было зафиксировано ни одного ДТП из-за уменьшенного размера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой", - сказал представитель ЦОДД.

Эксперимент по замене указателей начался в феврале 2017 года. Их установили на Большой и Малой Никитской улицах, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках. Всего за два года в столице дорожные знаки уменьшенного размера установили на 120 улицах. До конца года в планах властей - установить подобные указатели еще на 37 улицах в центре Москвы, в частности на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках.

В ЦОДД объяснили введение изменений дорожных знаков возможностью более комфортного передвижения пешеходов по тротуарам, уменьшением затрат на приобретение и установку указателей и улучшением внешнего облика улиц.

Позднее заместитель руководителя дирекции ЦОДД Сергей Назаров сообщил, что этот эксперимент поддержан правительственной комиссией по безопасности дорожного движения. Уже сейчас подготовлены предложения по изменению существующих ГОСТов для дорожных знаков. В случае их одобрения устанавливать в столице знаки уменьшенного размера можно будет на общих основаниях, а не в рамках эксперимента.