В Москве 10 учителей получили гранты за вклад в развитие "Московской электронной школы"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Москвы вручили гранты 10 педагогам за активное участие в развитии проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Всего за время существования проекта грантами отмечены более 700 учителей, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Десяти столичным педагогам были вручены гранты за создание востребованного контента в проекте "Московская электронная школа" ("МЭШ") на недавнем селекторном совещании городского департамента образования и науки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учителя были награждены за разработку оригинальных сценариев уроков, а также тематических блоков для интерактивных занятий.

Всего за время существования проекта гранты получили 722 московских учителя. Наибольшее количество грантов получили педагоги школы №1571, из ее преподавательского состава за вклад в развитие проекта МЭШ отмечен 31 учитель. В целом грантами отмечены учителя из 314 московских школ.

Ранее в "Московской электронной школе" определили самые востребованные материалы, к которым чаще всего обращались учителя в 2019 году. Ими стали сценарии уроков и материалы, посвященные русской поэзии и прозе, цифровым технологиям и правилам работы в интернете, а также лыжному спорту.

В общем доступе библиотеки МЭШ находится более 34 тыс. электронных сценариев уроков, а также свыше 45 тыс. интерактивных образовательных приложений, более 1 тыс. электронных учебников и учебных пособий.