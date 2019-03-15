Около 3 тыс. летних веранд планируют открыть в Москве весной 2019 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Рестораны и кафе Москвы откроют около 3 тыс. веранд весной 2019 года. Сезон работы летних кафе стартует с 1 апреля, сообщила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы в пятницу.

"15 марта - за две недели до начала работы сезонных заведений - рестораторы имеют право приступить к монтажу и обустройству сезонных летних кафе на территории Москвы. <...> В 2019 году в столице запланировано к размещению порядка 2,9 тыс. летних кафе", - приводятся в сообщении слова начальника столичной Госинспекции Владислава Овчинского.

Он напомнил, что для размещения сезонного объекта необходимо включить кафе в специальную схему размещения. Земельный участок для летней веранды предоставляется безвозмездно.

Сезон работы летних кафе строго регламентирован - он длится до 1 ноября. После этого все сезонные конструкции необходимо демонтировать. По словам Овчинского, Госинспекция контролирует размещение веранд в течение сезона и привлекает нарушителей к административной ответственности.