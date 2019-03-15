Собянин посоветовал не экспериментировать с методами ухода от оплаты парковки в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал не искать способы ухода от оплаты парковки в столице, потому что это вызывает негодование других автомобилистов и все равно приводит к эвакуации транспортного средства. Об этом он написал в пятницу в своем личном блоге.

Ранее в сети появилась фотография двух припаркованных дорогих машин Nissan и Mercedes, пристегнутых друг к другу велосипедным замком через ручки пассажирских дверей. На автомобилях также не было государственных номеров. Интернет-пользователи обсуждали эти фото в контексте ухода от оплаты парковки: такие машины не будут эвакуировать, считали они, потому что при перемещении они будут повреждены.

"Не советую это делать. Во-первых, это вызывает вполне оправданное негодование законопослушных автомобилистов. А, во-вторых, "хитрецов" эвакуируют по решению антитеррористической комиссии. То же произойдет и с пристегнутыми друг к другу машинами. Советую не экспериментировать", - отметил Собянин.

Он добавил, что этот способ в целом не нов: "Как правило, владельцы не самых бедных машин иногда снимают или завешивают номера".

Мэр отметил, что плата за парковку "взимается не для пополнения бюджета, а для регулирования трафика машин". "Без платной парковки мы быстро вернемся к транспортному коллапсу, только еще в худшем виде", - подчеркнул Собянин.

Хитрости не проходят

В "Администраторе Московского парковочного пространства" (АМПП) ТАСС сообщили, что "автомобили, припаркованные с нарушениями, без номеров, с подложенными номерами эвакуируются и штрафуются - различные хитрости не проходят".

Так, сегодня были эвакуированы две машины, вставшие вплотную друг к другу: одна за парковку вторым рядом, вторая - за подложный номер в рамках распоряжения антитеррористической комиссии города.

"Прежде всего, эти автомобилисты демонстрируют неуважение к другим автовладельцам - тем, кто платит за парковку, не относится наплевательски к пешеходам, пассажирам городского транспорта, а также не нарушает правила дорожного движения", - добавили в АМПП.

"В новость были внесены изменения (12:56 время мск) — добавлен комментарий АМПП".