Москва избавится от части тополиного пуха благодаря обрезке деревьев

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Количество тополиного пуха в летний сезон в Москве будет сокращено за счет обрезки деревьев, которая проводилась большей частью зимой. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

"С завершением календарной зимы подходят к концу и работы по омолаживающей обрезке деревьев. Это глубокая обрезка ветвей, благодаря которой стимулируется рост молодых побегов, и из них формируется новая крона. Благодаря такой обрезке в летний сезон сокращается количество тополиного пуха, а кроме того снижается опасность падения ветвей и деревьев во время сильных порывов ветра", - говорится в сообщении.

По словам дендролога ГБУ "Автомобильные дороги" Виталия Захарова, омолаживающая обрезка растений проводится в случаях их физиологического старения, а также при потенциальной опасности для горожан.

Как отметили ТАСС в ГБУ "Автомобильные дороги", работы по обрезке деревьев проводятся ежегодно. "Мы ведем эту работу на своих объектах - обрезаем тополя, которые растут вдоль магистралей, в скверах в центре Москвы. Деревья на этих объектах находятся на нашем балансе", - пояснили в пресс-службе.

Работы по омолаживающей обрезке проводятся с середины ноября по конец марта. Для этого каждый тополь исследуют специалисты дендрологи, которые дают свое заключение о состоянии и возрасте растения. После этого для него выписывается порубочный билет, без которого департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы не может начать работу по обрезке.