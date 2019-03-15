Движение пригородных поездов задерживается на Ленинградском направлении ОЖД

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Движение пригородных поездов задерживается в пятницу на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"В 13:35 на участке Москва Товарная - Химки Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, которая повлекла за собой задержки десяти пригородных поездов Московско-Тверской ППК. Время задержки составляет до 1 часа", - говорится в сообщении.

В МТППК добавили, что специалисты ОЖД "делают все возможное, чтобы сократить отставание поездов".