{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около половины всех летних кафе в Москве разместятся в центре города

Всего в 2019 году в столице планируют открыть около 3 тыс. летних веранд

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти половина от всех планируемых к открытию летних кафе в Москве расположится в Центральном административном округе. Об этом ТАСС сообщил в пятницу начальник управления мониторинга территорий ГКУ "Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости" Алексей Рожков.

"Почти 50% всех летних кафе разместятся в Центральном административном округе", - сказал он.

Как сообщалось, рестораны и кафе Москвы откроют около 2,9 тыс. веранд весной 2019 года. Сезон работы летних кафе стартует с 1 апреля и продлится до 1 ноября. С 15 марта - за две недели до начала работы сезонных заведений - рестораторы имеют право приступить к монтажу и обустройству сезонных летних кафе.

Рожков отметил, что в этом сезоне в столице планируется провести две масштабные проверки работы летних веранд: одну - в апреле, вторую - в ноябре, чтобы проконтролировать их своевременный демонтаж.

"И в течение всего периода размещения летних кафе будут отдельные целевые рейды с точки зрения риск-ориентированного подхода к нарушениям: будем наблюдать за теми, кто уже ранее попадался, или кто вызвал у нас подозрения", - добавил он.

Теги
Россия
Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в Москве
Площадь возгорания составила 10 кв. м
Читать полностью