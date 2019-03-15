Кризисный центр в Москве за пять лет дал убежище 1,5 тыс. пострадавших от насилия в семье

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. москвичек с детьми, пострадавших от насилия в семье, нашли убежище в стационаре столичного кризисного центра помощи женщинам и детям за время работы учреждения. Об этом сообщила журналистам в пятницу директор Наталья Завьялова.

Пятнадцатого марта кризисному центру помощи женщинам и детям в Москве исполняется пять лет.

"За пять лет убежище у нас получили 1,5 тыс. москвичек вместе с детьми, это стационарная помощь. Основная проблема, с которой женщины приходят в стационар центра, - это психофизическое насилие, здесь они скрываются от своего обидчика", - сказала Завьялова.

По ее словам, на втором месте по числу обращений - трудная жизненная ситуация, когда у женщины нет средств к существованию. "Например, муж не бьет жену, но выгнал ее из дома, она полностью зависима от него, ей не на что жить", - пояснила директор. В центре женщинам оказывают психологическую, юридическую и медицинскую помощь, для каждой из клиенток составляется индивидуальная программа реабилитации, желающим помогают трудоустроиться, решить вопрос дальнейшего безопасного проживания, улучшить состояние здоровья.

Кто обращается

В основном в центр обращаются женщины в возрасте от 23 до 45 лет, причем за время работы учреждения контингент "помолодел". "Раньше к нам обращались женщины 35-40 лет, сегодня у нас и 23-летние девушки, и выпускницы интернатов, которые, к сожалению, не умеют устроиться в жизни и попадают в трудные жизненные ситуации", - добавила директор.

Завьялова уточнила, что стационар основного здания центра и двух его филиалов рассчитан более чем на 100 мест, сейчас там проживают 89 человек, также в учреждении работает полустационар, очно и по телефону доверия предоставляется психологическая помощь. "Нельзя сказать, что случаев обращений все больше и больше, но у нас стало больше клиентов, потому что про нас узнали, и благодаря тому, что женщина сегодня не боится заявить о сложной проблеме", - добавила Завьялова.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, всего за пять лет работы социальную реабилитацию и срочную помощь в центре и его филиалах оказали более 26 тыс. человек, оказавшихся в кризисной ситуации. Количество обращений за психологической помощью, в том числе по телефону доверия, за эти годы превысило 66 тыс.