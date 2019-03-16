"Крымская весна". Как отмечают юбилей воссоединения с Крымом на площади Революции в Москве

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Масштабные торжества проходят в субботу в Москве в рамках фестиваля "Крымская весна" по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Одним из ярких мест народных гуляний стала площадь Революции, где устраивают творческие, кулинарные и спортивные мастер-классы и дегустация угощения из Крыма, передает корреспондент ТАСС.
Сотни человек прогуливались на площадке фестиваля в центре столицы, среди посетителей было много семей с маленькими детьми и пожилых пар.
В десятках киосков продавали разнообразные товары, связанные с Крымом: деревянные сувениры, расписные чашки и тарелки, украшения, морепродукты, мед, косметику, сухофрукты, сладости, чай и многое другое. В палатках с уличной едой для гостей готовили кулебяки, традиционные татарские лепешки, чебуреки, черноморские мидии и прочее.
В центре праздничной площадки расположился стенд "Курорты Крыма".
"Мы представляем туристическую отрасль Крыма, говорим о санаторно-курортном лечении и оздоровлении, рассказываем о богатом историческом и культурном наследии и видим, что интерес у гостей есть. Многие интересуются, какие санатории, которые они посещали еще в период своей юности во времена СССР, до сих пор работают, и такие санатории у нас есть", - рассказала начальник управления имиджевых мероприятий министерства курортов и туризма Республики Крым Ольга Мацулова. Она отметила, что традиционно Москва лидирует среди регионов России по количеству посещений туристами региона.
"Видите, мы разговариваем с вами две минуты - уже человек семь-восемь подошли за это время, уже один посетитель выбрал себе категорию номера и оставил контакты, чтобы мы с ним связались. На нашем стенде у людей есть возможность оформить путевки, забронировать номер, ну и улететь сразу", - говорит пиар-директор сети санаториев "Курорты Крыма" Антон Вертунцов.
"Я думаю, очень важно участвовать в таких фестивалях, надо, чтобы люди знали о нас, наших санаториях, чтобы подогревать интерес. Кстати, у нас в Крыму уже можно гулять в легкой ветровке", - добавил он.
Чудеса кулинарии
Шеф-повар Юрий Книжник в павильоне кулинарных мастер-классов учил группу детей готовить восточную закуску имам баялды, за процессом наблюдали их родители. Дети маленькими кусочками нарезали болгарский перец, лук, грецкие орехи, мыли помидоры и зелень. После этого овощи с приправами готовили на сковороде. Когда блюдо стало готово, то дети сразу попробовали его и сказали, что получилось вкусно.
"Крымская кухня исторически совмещает в себе традиции и особенности разных культур, на полуострове проживает более 80 народностей: татары, и украинцы, и русские, и греки, и итальянцы, и турки, и кавказцы и другие. Таким образом, Крым буквально впитывал в себя кулинарные традиции разных народов, сохраняя и видоизменяя их. Так что мы готовим именно крымский имам баялды", - объяснил Книжник ТАСС.
Он отметил, что кулинарные мастер-классы нравятся и детям, и взрослым, и меню их очень разнообразно. "Мы готовим блюда, которые традиционно ели в Республике Крым - это национальные блюда, татарские, русские, украинские блюда, например, в меню есть чебуреки, лагман, плов, щи, борщ", - сказал он.
Медь и стекло
Мастер-ремесленник, член Ремесленной палаты Крыма Лолита Шайда, торгующая на фестивале самодельными украшениями, рассказала ТАСС, что ей нравится работа в центре столицы и гости часто подходят и интересуются ее украшениями.
"Большинство из этих украшений я создала в технике "крученая проволока". Вы знаете, что самые первые украшения, созданные человеком, были из проволоки? Я раньше много шила на электрической машинке, но однажды в Крыму случился блэкаут, и я задалась вопросом, что делать - тогда и попробовала такую технику", - объяснила она.
Мастер показала ожерелье с полупрозрачными камнями. "Я собирала на пляже эти камни, думала, что слюда, оказалось, что это халцедон. А вот стекло, собрано на пляже Ялты", - улыбнулась она.
Для юных посетителей фестиваля на Площади Революции развернулись мастер-классы по морскому делу, где учили завязывать морские узлы, конструировать корабли в миниатюре, а также рисовать морских обитателей на спиле дерева.
Впечатления
Своими впечатлениями о фестивале поделились трое гостей из Перми, которые остановились у киоска с едой. "Мы решили попробовать суп из мидий, нам посоветовали и дали продегустировать. Вкусно, правда. Хороший фестиваль, и здорово, что центр города заодно смотришь", - сказала Светлана.
А жительница Москвы Наталья Столыпко, которая пришла на фестиваль с мужем и двумя детьми, была впечатлена обилием представленных покупателям морепродуктов. "Я здесь прошлась, тут так интересно - столько разных керченских рыбок продается. Здорово, что для детишек проводят мероприятия, мастер-классы. Я сама из Москвы, но четыре года жили в другой стране, вернулись недавно - здесь все так изменилось в лучшую сторону, стали думать о детях", - сказала она.
О фестивале
Фестиваль "Крымская весна" проходит с 16 по 18 марта в Москве в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с Россией. На 13 площадках организуют выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы в рамках цикла мероприятий "Московские сезоны".