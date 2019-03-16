"Крымская весна". Как отмечают юбилей воссоединения с Крымом на площади Революции в Москве

Сотни человек прогуливались на площадке фестиваля в центре столицы, среди посетителей было много семей с маленькими детьми и пожилых пар.

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Масштабные торжества проходят в субботу в Москве в рамках фестиваля "Крымская весна" по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Одним из ярких мест народных гуляний стала площадь Революции, где устраивают творческие, кулинарные и спортивные мастер-классы и дегустация угощения из Крыма, передает корреспондент ТАСС.

В спецпроекте ТАСС - рассказы представителей нескольких национальных групп и конфессий о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

Традиции разные, история одна. Как живется в Крыму представителям разных национальностей В спецпроекте ТАСС - рассказы представителей нескольких национальных групп и конфессий о том, как изменилась их жизнь после воссоединения полуострова с Россией.

В десятках киосков продавали разнообразные товары, связанные с Крымом: деревянные сувениры, расписные чашки и тарелки, украшения, морепродукты, мед, косметику, сухофрукты, сладости, чай и многое другое. В палатках с уличной едой для гостей готовили кулебяки, традиционные татарские лепешки, чебуреки, черноморские мидии и прочее.

В центре праздничной площадки расположился стенд "Курорты Крыма".

"Мы представляем туристическую отрасль Крыма, говорим о санаторно-курортном лечении и оздоровлении, рассказываем о богатом историческом и культурном наследии и видим, что интерес у гостей есть. Многие интересуются, какие санатории, которые они посещали еще в период своей юности во времена СССР, до сих пор работают, и такие санатории у нас есть", - рассказала начальник управления имиджевых мероприятий министерства курортов и туризма Республики Крым Ольга Мацулова. Она отметила, что традиционно Москва лидирует среди регионов России по количеству посещений туристами региона.

"Видите, мы разговариваем с вами две минуты - уже человек семь-восемь подошли за это время, уже один посетитель выбрал себе категорию номера и оставил контакты, чтобы мы с ним связались. На нашем стенде у людей есть возможность оформить путевки, забронировать номер, ну и улететь сразу", - говорит пиар-директор сети санаториев "Курорты Крыма" Антон Вертунцов.

"Я думаю, очень важно участвовать в таких фестивалях, надо, чтобы люди знали о нас, наших санаториях, чтобы подогревать интерес. Кстати, у нас в Крыму уже можно гулять в легкой ветровке", - добавил он.

Чудеса кулинарии

Шеф-повар Юрий Книжник в павильоне кулинарных мастер-классов учил группу детей готовить восточную закуску имам баялды, за процессом наблюдали их родители. Дети маленькими кусочками нарезали болгарский перец, лук, грецкие орехи, мыли помидоры и зелень. После этого овощи с приправами готовили на сковороде. Когда блюдо стало готово, то дети сразу попробовали его и сказали, что получилось вкусно.

"Крымская кухня исторически совмещает в себе традиции и особенности разных культур, на полуострове проживает более 80 народностей: татары, и украинцы, и русские, и греки, и итальянцы, и турки, и кавказцы и другие. Таким образом, Крым буквально впитывал в себя кулинарные традиции разных народов, сохраняя и видоизменяя их. Так что мы готовим именно крымский имам баялды", - объяснил Книжник ТАСС.

Он отметил, что кулинарные мастер-классы нравятся и детям, и взрослым, и меню их очень разнообразно. "Мы готовим блюда, которые традиционно ели в Республике Крым - это национальные блюда, татарские, русские, украинские блюда, например, в меню есть чебуреки, лагман, плов, щи, борщ", - сказал он.

Медь и стекло

Мастер-ремесленник, член Ремесленной палаты Крыма Лолита Шайда, торгующая на фестивале самодельными украшениями, рассказала ТАСС, что ей нравится работа в центре столицы и гости часто подходят и интересуются ее украшениями.

"Большинство из этих украшений я создала в технике "крученая проволока". Вы знаете, что самые первые украшения, созданные человеком, были из проволоки? Я раньше много шила на электрической машинке, но однажды в Крыму случился блэкаут, и я задалась вопросом, что делать - тогда и попробовала такую технику", - объяснила она.