Тверская площадь Москвы превратилась в набережную Ялты на время фестиваля в честь Крыма

По ее словам, организаторы мероприятия постарались передать атмосферу весенней курортной набережной. "Это блюзовые, джазовые джемы (джем-сейшн - музыкальная импровизация с участием нескольких исполнителей) на сцене, профессиональные танцоры, которые учат зрителей танцам, мастер-классы по ароматерапии", - отметила она.

"Мы создаем атмосферу ялтинской набережной - поставили фрагмент парка, деревья, кустарники, цветы, характерные для Приморского парка в Ялте. Например, из Краснодара мы специально привезли магнолию. У нас есть фрагмент балюстрады как на набережной, парковые скульптуры, фонтанчики", - сказала ТАСС куратор культурной программы на площадке Екатерина Костикова.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Ялтинская набережная" появилась на Тверской площади Москвы в рамках городского фестиваля "Крымская весна", который проходит в столице с 16 по 18 марта. Посетители могут послушать джазовую музыку, собрать композицию из крымских трав и ознакомиться с ароматными маслами из лаванды, чабреца и таврической полыни, передает корреспондент ТАСС.

Также на "набережной" проводят флористические занятия, на которых посетители делают бутоньерки из цветов, которые растут в Крыму.

Куратор культурной программы подчеркнула, что фестиваль служит туристическим ориентиром для тех, кто думает, где провести отпуск. По ее словам, для многих Крым является любимым и привычным местом, связанным "с массой всего, начиная от летней резиденции царской семьи и Чехова, который там писал, и до детских воспоминаний о путешествии с родителями в Ялту". "Это место, куда с удовольствием и сейчас все ездят, и мы создаем настроение для понимания, куда можно поехать, например, на майские праздники", - сказала Костикова.

Выставка и ярмарка

На площадке представлены работы выдающихся маринистов Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Николая Гриценко, Михаила Ткаченко. Гости фестиваля могут прослушать лекции о творчестве художников, а также посетить мастер-классы по акварели и творческие мастерские.

Тверская площадь перевоплотилась в одну из главных достопримечательностей курортного города, где гости фестиваля могут познакомиться с крымскими товарами.

"Важная составляющая у нас - это торговля. Участники фестиваля привезли местные продукты. Гости мероприятия могут купить чай из крымских трав, местного меда, варенья, зайти в ресторан и поесть рапанов и мидий", - отметила Костикова. По ее словам, богатство выбора свидетельствует о том, что в России "есть прекрасные места, куда стоит съездить, у которых есть своя культура, история, кухня, товары, море".

Мастер-классы и танцы

Специалист по ароматерапии Ольга Баяндина, которая провела мастер-класс для посетителей фестиваля, рассказала корреспонденту ТАСС, что ее с большим интересом расспрашивали про крымские травы, про то, как развивалась эфиромасличная культура Крыма. "Люди спрашивали, как это в царский период происходило, как открылся Никитский сад, потому что он был основой всего этого и в то время назывался Императорский Таврический ботанический сад. С него началась эфиромасличная деятельность в Крыму", - подчеркнула она.