Тверская площадь Москвы превратилась в набережную Ялты на время фестиваля в честь Крыма

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Ялтинская набережная" появилась на Тверской площади Москвы в рамках городского фестиваля "Крымская весна", который проходит в столице с 16 по 18 марта. Посетители могут послушать джазовую музыку, собрать композицию из крымских трав и ознакомиться с ароматными маслами из лаванды, чабреца и таврической полыни, передает корреспондент ТАСС.
"Мы создаем атмосферу ялтинской набережной - поставили фрагмент парка, деревья, кустарники, цветы, характерные для Приморского парка в Ялте. Например, из Краснодара мы специально привезли магнолию. У нас есть фрагмент балюстрады как на набережной, парковые скульптуры, фонтанчики", - сказала ТАСС куратор культурной программы на площадке Екатерина Костикова.
Атмосфера курорта
По ее словам, организаторы мероприятия постарались передать атмосферу весенней курортной набережной. "Это блюзовые, джазовые джемы (джем-сейшн - музыкальная импровизация с участием нескольких исполнителей) на сцене, профессиональные танцоры, которые учат зрителей танцам, мастер-классы по ароматерапии", - отметила она.
Также на "набережной" проводят флористические занятия, на которых посетители делают бутоньерки из цветов, которые растут в Крыму.
Куратор культурной программы подчеркнула, что фестиваль служит туристическим ориентиром для тех, кто думает, где провести отпуск. По ее словам, для многих Крым является любимым и привычным местом, связанным "с массой всего, начиная от летней резиденции царской семьи и Чехова, который там писал, и до детских воспоминаний о путешествии с родителями в Ялту". "Это место, куда с удовольствием и сейчас все ездят, и мы создаем настроение для понимания, куда можно поехать, например, на майские праздники", - сказала Костикова.
Выставка и ярмарка
На площадке представлены работы выдающихся маринистов Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Николая Гриценко, Михаила Ткаченко. Гости фестиваля могут прослушать лекции о творчестве художников, а также посетить мастер-классы по акварели и творческие мастерские.
Тверская площадь перевоплотилась в одну из главных достопримечательностей курортного города, где гости фестиваля могут познакомиться с крымскими товарами.
"Важная составляющая у нас - это торговля. Участники фестиваля привезли местные продукты. Гости мероприятия могут купить чай из крымских трав, местного меда, варенья, зайти в ресторан и поесть рапанов и мидий", - отметила Костикова. По ее словам, богатство выбора свидетельствует о том, что в России "есть прекрасные места, куда стоит съездить, у которых есть своя культура, история, кухня, товары, море".
Мастер-классы и танцы
Специалист по ароматерапии Ольга Баяндина, которая провела мастер-класс для посетителей фестиваля, рассказала корреспонденту ТАСС, что ее с большим интересом расспрашивали про крымские травы, про то, как развивалась эфиромасличная культура Крыма. "Люди спрашивали, как это в царский период происходило, как открылся Никитский сад, потому что он был основой всего этого и в то время назывался Императорский Таврический ботанический сад. С него началась эфиромасличная деятельность в Крыму", - подчеркнула она.
Пенсионерка Алина Николаевна, принявшая участие в мастер-классе отметила, что провела время с пользой. "Сегодня это первый для меня мастер-класс, и очень полезно узнать о свойствах трав", - сказала собеседник агентства. Она призналась, что ей понравилась идея проведения фестиваля, оформленного в стилистике крымских мест. По ее словам, после воссоединения России с Крымом она почувствовала гордость за страну.
На Тверской площади также звучит музыка, и десятки профессиональных танцоров приглашают гостей "Ялтинской набережной" составить им компанию.
"Мы заряжаем гостей фестиваля весной и хорошим настроением. Все композиции очень известные, вот сейчас танцевали под "Песню про медведей" из кинофильма "Кавказская пленница" и "Хмуриться не надо, Лада". Следующий мастер-класс будет под всем известную песню "Макарена" и диско, а потом будем танцевать под "Елку". У нас каждый час новые песни и танцы, мы стараемся, чтобы было интересно всем поколениям", - рассказала ТАСС артистка балета Наталья.
Фестиваль в годовщину референдума
Городской фестиваль "Крымская весна" проходит в столице с 16 по 18 марта на 13 площадках. Городской праздник посвящен пятой годовщине общекрымского референдума, на котором подавляющее большинство жителей Крыма высказались за воссоединение с Российской Федерацией.
Для гостей организованы выставки фотографий и картин, научно-популярные лекции о литературе, истории, географии Крыма, театральные представления, спортивные, кулинарные и музыкальные мероприятия. Инициатором проведения фестиваля стала Общественная палата РФ, а организатором выступило правительство Москвы.