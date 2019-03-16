В пресс-службе ВДНХ опровергли информацию о вырубке 60-летнего дуба

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Информация о незаконной рубке 60-летнего дуба в московском выставочном комплексе ВДНХ не соответствует действительности. Был законно срублен клен рядом с павильоном №27 "Физкультура и спорт", сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса в субботу.

Ранее сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что на ВДНХ в ходе строительных работ вырубили 60-летний дуб, который оценивался в 16 млн рублей, и по этому факту якобы Департамент природопользования и охраны окружающей среды города (ДепПиОС) обратился в прокуратуру.

"13 марта на территории ВДНХ возле павильона №27 "Физкультура и спорт" была произведена вырубка клена (одно дерево) остролистного диаметром 35 см. На данные работы имеются соответствующие документы", - сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Информация не соответствует действительности. Никакой незаконной вырубки по данному адресу не установлено", - в свою очередь прокомментировали ТАСС сообщение Telegram-канала в ДепПиОС уточнив, что обращения в прокуратуру также не было.

Выставка достижений народного хозяйства - выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы, второй по величине в городе, занимает площадь более 327 га. В настоящий момент комплекс проходит второй этап реконструкции, первый прошел в 2014-2016 годах. Согласно планам столичных властей, по завершении второго этапа территория выставки будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 га, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону Экспо и парк "Останкино".