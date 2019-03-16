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Около 15 тыс. человек приняли участие в зимней образовательной программе на ВДНХ

Основным местом проведения последних сезонов программы стал лекторий павильона "Рабочий и колхозница"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Количество участников зимней образовательной программы на ВДНХ стало рекордным в этом сезоне, мероприятия посетили порядка 15 тыс. человек. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter в субботу.

"На ВДНХ завершился третий сезон зимней образовательной программы. В ней приняли участие 15 тыс. человек - пока это рекорд. В этом сезоне слушателям предложили новые форматы. Лекции, совмещенные с выставками и живыми концертами, развивающие музыкальные занятия для малышей", - написал он.

Образовательная программа "Знание. ВДНХ" проводится с 2016 года, она включает летние и зимние сезоны. За это время ее мероприятия посетили более 38,5 тыс. человек, проведено свыше 495 лекций, мастер-классов, творческих встреч, языковых занятий и концертов.

Основным местом проведения последних сезонов программы стал лекторий павильона "Рабочий и колхозница" - современное мультифункциональное пространство, где проходят лекции, концерты, встречи с экспертами, кинопоказы, спектакли и мастер-классы.

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