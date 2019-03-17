{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московском регионе в воскресенье ожидается до 5 градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в городе температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 1 градуса, местами пройдут небольшие осадки.

В Подмосковье в воскресенье ожидается от 1 до 6 градусов тепла, ночью - до 4 градусов ниже нуля.

Днем в столице ждут юго-восточный ветер скоростью 3-8 м/ с, в ночные часы его порывы могут усилиться до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Около 15 тыс. человек приняли участие в зимней образовательной программе на ВДНХ
Основным местом проведения последних сезонов программы стал лекторий павильона "Рабочий и колхозница"
Читать полностью