В Московском регионе в воскресенье ожидается до 5 градусов тепла

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Утром местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в городе температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла. В ночь на понедельник температура может опуститься до минус 1 градуса, местами пройдут небольшие осадки.

В Подмосковье в воскресенье ожидается от 1 до 6 градусов тепла, ночью - до 4 градусов ниже нуля.

Днем в столице ждут юго-восточный ветер скоростью 3-8 м/ с, в ночные часы его порывы могут усилиться до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.