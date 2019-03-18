В Московском зоопарке проснулись тушканчики

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке вторыми после сурков. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Вслед за степными сурками проснулись тушканчики. Они зимовали в специальных холодильниках: в полной темноте при температуре плюс три-четыре градуса грызуны пребывали в состоянии анабиоза с осени", - говорится в сообщении.

В Московском зоопарке живут пять больших тушканчиков - пара взрослых животных и трое подростков, родившихся в 2017 году. За ходом их спячки следили специалисты зоопарка, тушканчиков регулярно взвешивали, так как во время спячки они теряют жировые запасы. Когда вес тушканчиков снизился, их начали будить, постепенно повышая температуру в камере. До спячки средний вес животных составлял 450 граммов, а к моменту пробуждения они весили менее 300 граммов.

По словам гендиректора зоопарка Светланы Акуловой, проснувшиеся животные чувствуют себя хорошо, начали отъедаться и готовиться к брачному периоду. Скоро тушканчиков можно будет увидеть в экспозиции павильона "Ночной мир".

Отмечается, что большие тушканчики имеют короткое туловище и длинные задние лапки. Длина тела животного может достигать 25 см, в то время как хвост с черно-белой плоской кисточкой - до 30 см. Зверьки ведут ночной образ жизни, питаются растениями, насекомыми и личинками. Они занесены в Международную Красную книгу, в природе больших тушканчиков можно встретить на юге Восточной Европы, в Азии, на юге Сибири и в Северной Африке.

Первыми в Московском зоопарке из зимней спячки, которая длилась почти пять месяцев, вышли сурки, это произошло в первые дни марта. Сейчас зоологи ждут пробуждения ежей, тенреков, сонь и медведей. Для удобства посетителей с 1 апреля зоопарк будет работать на два часа дольше - с 08:00 до 19:00.