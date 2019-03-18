Доходный дом начала ХХ века с жар-птицами в центре Москвы признали памятником архитектуры

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доходный дом Е.К. Калиновской начала ХХ века с асимметричным фасадом и жар-птицами, построенный на 4-й Тверской-Ямской улице по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Год назад здание взяли под охрану государства в качестве выявленного памятника архитектуры. За это время специалисты собрали все материалы и подготовили историко-культурное исследование. По его итогам было принято решение о присвоении этому творению Нирнзее статуса объекта культурного наследия регионального значения", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Теперь исторический облик здания запрещено нарушать, любые реставрационные работы могут быть проведены только после согласования с Мосгорнаследием и под его контролем.

Пятиэтажное здание было возведено в 1911 году по проекту архитектора Нирнзее в стиле позднего модерна. Два окна на пятом этаже отделаны керамическими наличниками с изображением сказочных жар-птиц. Декоративные вставки имеются и на стенах фасада, в некоторых местах они выполнены в виде цветов.

Емельянов отметил, что керамические детали декора здания созданы по рисункам художников Михаила Врубеля, Аполлинария Васнецова, Александра Головина и Василия Поленова на Абрамцевском гончарном заводе, который принадлежал меценату Савве Мамонтову. На протяжении более 100 лет дом остается жилым.