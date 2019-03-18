Посвященные кинематографу плакаты украсили более 100 станций московского метро

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Четыреста кинопостеров, рассказывающих о местах съемок известных отечественных фильмов, появились в переходах и на платформах 115 станций московского метро. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Пассажиры могут увидеть плакаты на "Маяковской", "Китай-городе", "Пушкинской", "Тверской", "Таганской" и других станциях, неподалеку от которых проходили съемки известных советских и российских кинолент. Всего в рамках второй части просветительского проекта метрополитена "Привет, Москва!" в подземке разместили 400 кинопостеров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на большинстве постеров изображены здания и места, где снимались культовые сцены фильмов. Например, один из плакатов рассказывает о доме № 2 на Зубовском бульваре, на фоне которого в фильме "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова герой Юрий Деточкин останавливает троллейбус, которым управляет его невеста. Сейчас в этом здании расположен Музей Москвы. Также постеры сообщают, на какой станции метро была исполнена песня "А я иду, шагаю по Москве" и какая станция стала рекордсменом по числу снятых на ней фильмов.

Кроме того, на экранах в поездах метро начали показывать около 50 коротких видеороликов, посвященных истории создания легендарных советских фильмов, таких как "Александр Невский", "Иван Васильевич меняет профессию".

Проект "Привет, Москва!" стартовал в метрополитене в ноябре прошлого года. Его цель - познакомить пассажиров подземки с интересными фактами о столице.