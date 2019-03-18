Станцию БКЛ московского метро в Печатниках возведут на месте снесенного самостроя

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Демонтаж самостроя площадью около 1 тыс. кв. м на улице Гурьянова на юго-востоке Москвы завершен, на этом месте будет построена станция Большой кольцевой линии метро "Печатники", сообщила в понедельник пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"Завершены работы по сносу самостроя на улице Гурьянова во владении 2. Отдельно стоящее трехэтажное здание из железобетонных конструкций общей площадью около 1000 кв. м было возведено без разрешительной документации на территории бывшей временной производственной базы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на освобожденной территории появится станция "Печатники" Большой кольцевой линии метро. В настоящее время проводятся мероприятия по вывозу строительного мусора.