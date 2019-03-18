Больницу имени Боткина в Москве модернизируют в ближайшие годы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Городская клиническая больница имени Боткина в Москве в ближайшие годы будет модернизирована по современным стандартам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник при посещении ремонтных работ в медучреждении.

"Боткинская больница оказывает все виды медицинской помощи, включая самые сложные сферы. Больница оснащена самой лучшей техникой - за последние годы мы закупили на 3,5 млрд рублей медицинского оборудования. Тем не менее, больница требует дальнейшей модернизации, многие корпуса находятся в плачевном состоянии", - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что в течение двух лет будет завершена модернизация четырех корпусов больницы, еще в шести корпусах в ближайшие годы проведут капитальный ремонт.

"В целом все корпуса и территория будут в надлежащем современном состоянии", - отметил Собянин.

Городская клиническая больница, которая носит имя русского врача - терапевта Сергея Петровича Боткина, - крупнейшее многопрофильное лечебное учреждение Москвы. На протяжении более чем вековой истории существования Боткинская больница оказывает жителям столицы и других регионов России полный комплекс диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг.