Пересадки на метро и МЦК появятся на участке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Новый участок железной дороги в Москве, который соединит Киевское и Смоленское направления, обеспечит пассажиров пересадками на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) будут сформированы на базе станций новой железнодорожной ветки", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской. Протяженность ветки составит около 10 км.

Княжевская отметила, что на участке предусмотрены остановочные пункты - "Камушки", "Кутузово", "Беговая", "Ермакова Роща", которые пассажирам обеспечат комфортную пересадку между четырьмя транспортными системами: метро, железной дорогой, МЦД и МЦК. Речь идет о МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный.

Уточняется, что проект строительства соединительной ветви Смоленского и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) разрабатывает ОАО "РЖД", а Москомархитектура - проекты планировки для развития прилегающих территорий.

Княжевская уточнила, что на станции МЖД "Кутузово" можно будет cделать пересадку на станцию метро "Кутузовская" и одноименную станцию МЦК, а со станции "Камушки" - на "Тестовскую" МЖД, на станции метро "Шелепиха" и "Деловой центр", а также на одноименные станции МЦК. Как уточняется, станции новой ветки будут частью МЦД-4, а "Беговая" и "Камушки" - частью МЦД-1.

Московские центральные диаметры

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. Позже планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. График работы МЦД будет выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00.