Более 18 тыс. бутылок поддельного алкоголя обнаружили на железнодорожной станции в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Транспортные полицейские обнаружили в Москве, в вагоне поезда на железнодорожной станции Люблино-Сортировочная, более 18 тыс. бутылок поддельного алкоголя. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлена партия водки, маркированной специальными марками, вызвавшими сомнение в подлинности. Подозрительный груз находился на территории станции Люблино-Сортировочная в грузовом вагоне, готовящемся к отправке в один из городов Сибири. Было обнаружено свыше 18 тыс. бутылок готовой продукции. Проведенная экспертиза подтвердила, что нанесенные на бутылки федеральные марки изготовлены не производством АО "Гознак", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок"). Полицейские ведут розыск причастных к изготовлению незаконной продукции, а также ее поставщиков и покупателей.