СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По поручению и.о. руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), по материалам ранее проведенной доследственной проверки", - сообщила Иванова.
По данным следствия, утром 12 марта женщина вызвала бригаду скорой помощи для своего 7-летнего сына-инвалида, страдающего аутизмом, в связи с ухудшением состояния его здоровья. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. При осмотре тела мальчика признаков насильственной смерти не обнаружено.
"Со слов матери, ребенок получал специализированное лечение и наблюдался у врачей. Также на иждивении у женщины находится ее мать, имеющая проблемы со здоровьем", - сообщила представитель ГСУ. В рамках расследования следователи проверят полноту полученного ребенком лечения и необходимого ухода, допросят родителей, родственников, медицинских работников, сотрудников органов опеки и попечительства и других компетентных органов.
Ранее источник в медицинских службах сообщил ТАСС, что мама и бабушка семилетним мальчиком почти не занимались. При этом в квартире, где проживает семья, накопилось много мусора. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли.
В правоохранительных органах сообщали, что в рамках проверки опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи. Мальчик состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам источника, родители ребенка развелись и через суд решали, с кем его оставить.