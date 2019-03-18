Эксперт: содержание летнего кафе в Москве стало модным среди рестораторов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Содержание летнего кафе в столице стало считаться модным среди предпринимателей, ежегодно число веранд в Москве увеличивается на 5-10%. Об этом ТАСС сообщил начальник управления мониторинга территорий ГКУ "Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости" Алексей Рожков.

"Я вспоминаю 2015 год, когда летнее кафе предпринимателям было не очень нужно, многие не понимали, зачем им это. Сейчас это не только возможность получения дополнительной прибыли, среди предпринимателей есть понимание того, что если у тебя нет летнего кафе по какой-то причине, значит что-то не так. <...> Сейчас это не только выгодно, но и стало модно. Летних кафе все время становится больше, <...> от 5 до 10% ежегодно", - сказал Рожков.

По его мнению, количество летних кафе в Москве в этом году не снизится по сравнению с прошлым, когда в столице проходили мероприятия чемпионата мира по футболу.

"Мы его не ожидаем [снижения числа летних кафе], ожидаем, наоборот, роста. Если кто-то под чемпионат мира включил летнее кафе в Схему размещения, то оно там до тех пор, пока его оттуда не исключат. Объектов, которые есть в схеме, но их в течение сезона не устанавливают, не так много", - добавил Рожков.