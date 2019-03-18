Более 800 тыс. человек участвовали в фестивале "Крымская весна" в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 800 тыс. человек приняли участие в мероприятиях фестиваля "Крымская весна" в Москве, приуроченного к пятилетию вхождения Крыма в состав России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Более 800 тыс. человек приняли участие в мероприятиях фестиваля "Крымская весна". Фестиваль "Крымская весна", приуроченный к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, прошел в Москве с 16 по 18 марта", - сказали в полиции.

Фестиваль проводился на 13 различных площадках города, среди которых были парк "Зарядье", Площадь Революции, Манежная площадь, Тверская улица, Никитский бульвар, парк Горького, Профсоюзная улица, бульвар Дмитрия Донского и некоторые другие места в Москве. "Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий, связанных с фестивалем, допущено не было", - сказали в пресс-службе главка столичной полиции.