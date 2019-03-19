Новая лодочная станция появится в 2019 году в усадьбе "Люблино" на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новая лодочная станция с пристанью и террасой откроется в этом сезоне на берегу Люблинского пруда в усадьбе "Люблино" в Москве, в настоящее время ведется формирование каркаса сооружения, сообщила во вторник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Новая станция площадью около 300 кв. м расположится на берегу Люблинского пруда на месте прежней, она будет иметь собственную пристань из семи мостиков, открытую террасу и павильон для хранения лодок", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По данным пресс-службы, одновременно к станции смогут причаливать до восьми лодок. Станция будет выполнена в одной стилистике с другими сооружениями парка, в облицовке используют декоративные панели из лиственницы.

Кроме того, в парке усадьбы ведутся работы по монтажу двух сцен для проведения массовых мероприятий и строительство павильона для церемоний бракосочетаний и общественно-культурных событий, сообщила пресс-служба. Также ведутся работы по благоустройству набережной и обустройству детских и семейных площадок. По данным пресс-службы, завершить эти работы планируется в 2019 году.