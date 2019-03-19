Подсветку на Останкинской телебашне выключат на 60 минут в день акции "Час Земли"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подсветка на Останкинской телебашне будет выключена на час 30 марта в связи с проведением международной акции "Час Земли". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы приглашаем всех москвичей принять участие в акции "Час Земли". Просто выключив на час телевизор, каждый житель мегаполиса может внести свой вклад в сохранение ресурсов планеты", - приводит портал информацию пресс- службы Останкинской телебашни, отмечая, что подсветка будет выключена в 20:30 мск.

Помимо телебашни, к акции также присоединятся 15 парков, подведомственных департаменту культуры Москвы. Среди них - Парк Горького, "Зарядье", "Сокольники", Воронцовский, Бабушкинский и еще 10 столичных парков, которые отключат ландшафтную подсветку в день акции.

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в Москве с 2009 года правительством города совместно с WWF России. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. Сегодня акция объединяет 2 млрд людей в 188 государствах. Организаторы крупнейшего международного экологического события призывают отключить электричество всего на час, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата, негативного воздействия производств на окружающую среду, а также экономии природных ресурсов.